Era una 49enne di Vittoria ad aver investito una minorenne

E’ stata individuata e denunciata la pirata della strada che aveva travolto una minorenne di 15 anni a Scoglitti, fuggendo senza prestare soccorso, mentre la ragazza era stata ricoverata al Guzzardi per i traumi riportati alle gambe. La pirata della strada è una 49enne di Vittoria, denunciata dalla polizia per lesioni personali stradali e fuga del conducente, per non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi e prestare l’assistenza occorrente alla persona ferita. L’incidente stradale si era verificato la scorsa settimana nei pressi della Riviera Lanterna. A mettere sulla giusta pista i poliziotti sono state le testimonianze di coloro che avevano assistito al fatto e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.