Imbarcazioni alla deriva e in difficoltà: 6 persone salvate dalla guardia costiera in 3 circostanze

Gli uomini della Guardia Costiera hanno prestato soccorso sabato scorso a 2 persone, che, con la loro imbarcazione, si erano incagliati sugli scogli di Punta Braccetto. I militari della Guardia Costiera, immediatamente intervenuti sul luogo della segnalazione, accertavano che i 2 occupanti l’unità da diporto erano riusciti a raggiungere la riva, mentre l’unità era rimasta arenata sui bassi fondali, successivamente recuperata. Nella giornata di domenica, è pervenuta alla Sala Operativa della Guardia Costiera una richiesta di soccorso da parte di una imbarcazione da diporto di bandiera maltese con 2 persone a bordo, rimasta alla deriva a causa della rottura degli organi di governo a circa 15 miglia a sud di Pozzallo. La Motovedetta Cp 325 ha constatato che non vi era pericolo di vita per gli occupanti della imbarcazione. L’unità è stata poi rimorchiata con un gommone della Protezione civile di Ragusa sino al porto di Pozzallo. Un’ulteriore segnalazione di soccorso è pervenuta da un bagnante che si trovava in spiaggia in località Marza, nel comune di Ispica, che notava che 2 ragazzi, a bordo di un canotto a remi, sorpresi dalle forti correnti venivano spinti verso il largo. In pochi minuti la Motovedetta ha raggiunto l’unità, prendendo a bordo i 2 ragazzi per fortuna in buono stato di salute, seppur spaventati, trasportati in porto a Pozzallo.