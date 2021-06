E’ stata travolta da un’auto il cui guidatore non si è fermato a prestare soccorso, sgommando via: è la disavventura accaduta ad una ragazza minorenne nella frazione marinara di Scoglitti, in territorio di Vittoria. L’incidente stradale, al quale hanno assistito diversi testimoni, si è verificato domenica nei pressi della Riviera Lanterna. La giovane, soccorsa dall’ambulanza e trasportata al Guzzardi, ha riportato ferite alle gambe.