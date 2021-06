E’ rimasto ferito il guidatore di un’auto che sabato scorso, poco prima delle 14, dopo averne perso il controllo, è uscito fuori strada. Il mezzo si è quindi capovolto sull’asfalto della provinciale Modica Pozzallo, nei pressi del cimitero del comune marinaro. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Maggiore di Modica. Ancora da accertare le cause dell’incidente stradale autonomo. L’uomo viaggiava da solo in auto. A lanciare l’allarme gli altri automobilisti in transito.