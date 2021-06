Sanzioni ai commercianti dopo la “notte brava” con pestaggio

Mano pesante della 1uestura per i 6 titolari di esercizi commerciali dopo la notte brava vissuta a Scoglitti sabato 29 maggio: da 400 a 1.000 euro di contravvenzione notificati dalla polizia ai locali che s’affacciano sulla piazza. Per uno dei 6 sanzionati c’è anche la chiusura del pub per 5 giorni. Dopo la denuncia penale nei confronti degli 8, tra giovani del posto e immigrati, che si sono picchiati la notte del 29 maggio, arriva la sanzione amministrativa per i titolari delle sei attività commerciali che quella sera esercitavano sulla piazza Cavour a Scoglitti oltre l’ora imposta dalle norme anti covid. Erano ancora aperti e con molti clienti che s’attardavano in ora già da coprifuoco. Quando la polizia è arrivata la rissa era già finita e le persone coinvolte nella scazzottata erano sparite ma i locali erano ancora aperti. Gli inquirenti hanno cominciato dai titolari dei pub per risalire ai partecipanti alla rissa. Oltre alla verifica delle testimonianze dirette, al controllo delle telecamere di videosorveglianza e anche del video registrato da qualcuno durante la bagarre e fatto arrivare alla polizia. Sono bastati pochi giorni agli inquirenti per accertare il movente della rissa e individuare i soggetti che si erano picchiati di santa ragione grazie anche ai filmati acquisiti. Dagli interrogatori dei presenti gli agenti della Squadra mobile di Ragusa e del Commissariato di Vittoria hanno accertato anche i motivi della rissa. Uno degli immigrati, vistosamente ubriaco, dopo aver lanciato in direzione dei rivali pezzi di bottiglie di vetro rotte e preso a calci alcune autovetture, si è scagliato contro un giovane del gruppo opposto colpendolo violentemente al naso. Tutti i partecipanti alla rissa hanno riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni, tranne due dei soggetti coinvolti che hanno dovuto ricorrere a cure sanitarie più approfondite, tra cui l’immigrato. Tre giorni dopo il nordafricano ferito ha potuto lasciare il nosocomio vittoriese. Con il movente gli inquirenti hanno identificato anche gli 8 giovani, tutti maggiorenni e incensurati, che hanno ricevuto la notifica di una denuncia per il reato di rissa con l’aggravante delle lesioni. Quindici giorni dopo è toccato ai gestori dei locali di ristorazione ricevere la contravvenzione per aver violato le norme anticovid.