Solo tanta paura ma per fortuna nessun ferito al quartiere Jungi a Scicli per un improvviso incendio che si è sprigionato da una caldaia, posizionata all’esterno di una casa. L’immediato allarme e l’intervento dei vigili del fuoco sono stati sufficienti ad evitare che il rogo si propagasse e causasse danni all’abitazione. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono state seguite anche dalla polizia locale.

Foto Scicli video notizie