Rinvio a giudizio con contestuale procedimento giudiziario per 4 operatrici di una casa di riposo di Ragusa accusate di maltrattamenti, in concorso, ai danni degli anziani ospiti. Sono 3 le parti offese individuate dalla procura. I fatti oggetto del procedimento sono stati «cristallizzati» dalle indagini, tra agosto e ottobre 2018. Le 4 donne compariranno dunque davanti al giudice monocratico del tribunale di Ragusa nell’udienza fissata per il prossimo 24 settembre.