Vasti incendi in mezza provincia iblea impegnano i pompieri

Tutti i vigili del fuoco del territorio ibleo sono stati impegnati nelle ultime ore in diversi incendi. Fiamme particolarmente alte si sono sviluppate in contrada Giardinello, in territorio di Comiso, interessando il canneto sull’alveo del fiume Ippari, a poca distanza dalle zone abitate. Un altro incendio ha interessato una vasta area in contrada Calvara, in territorio di Chiaramonte. Altri roghi si sono sviluppati in diverse zone della provincia, tra cui Santa Maria del Focallo, contrada Gaddimeli e Santa Croce Camerina.