Bidello a processo per violenza sessuale: accuse confermate

Le presunte vittime hanno confermato le accuse nel processo per violenza sessuale a carico di un bidello di origini modicane. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe costretto le alunne della scuola in cui lavorava, all’epoca dei fatti tutte minorenni, a subire le sue “avances”. 6 su 8 presunte vittime, come accennato, hanno confermato in aula le accuse contenute nell’esposto da cui è scaturito poi il processo. Le ragazze si sarebbero ad un certo punto ribellate, informando anche l’autorità scolastica che a suo tempo si attivò. Il processo è stato dunque rinviato al 14 dicembre.