Morte elettricista in un incendio: a processo il datore di lavoro

Prima udienza in tribunale a Ragusa a carico del datore di lavoro dell’elettricista Alessio Iabichella, morto nell’incendio verificatosi nei locali dell’azienda Ovoblanco sulla Modica mare. L’ipotesi accusatoria contesta all’imputato il reato di omicidio colposo, poiché in qualità di datore di lavoro e titolare della omonima ditta a cui era stata affidata la manutenzione degli impianti elettrici presenti nell’azienda, avrebbe cagionato la morte di Iabichella per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Le parti civili costituite, assistite dagli avvocati Enrico Platania e Piero Ciarcià, hanno chiesto il sequestro conservativo dei beni dell’imputato a garanzia delle obbligazioni nascenti da reato. Il tribunale, con provvedimento reso fuori udienza, in accoglimento della richiesta formulata, ha disposto il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili appartenenti all’imputato fino alla concorrenza dell’importo indicato a garanzia dei crediti risarcitori spettanti alla parti civili. La prossima udienza è stata dunque fissata a luglio.