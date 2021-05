Lancio di pietre e minacce di morte: imprenditore assolto

E’ stato assolto un 54enne imprenditore agricolo pachinese, difeso dagli avvocati Luigi e Francesco Caruso Verso: l’imputato, accusato di minacce e danneggiamento, era incensurato e titolare di porto d’armi. Era stato querelato dal proprietario di un fondo rustico confinante con il suo. Nella querela, il vicino affermava di essere stato oggetto di minacce di morte e del lancio di alcune pietre di grosse dimensioni, che gli avevano danneggiato l’autovettura e non lo avevano colpito per puro caso. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 9 mesi di reclusione. I difensori Luigi e Francesco Caruso Verso hanno dimostrato, invece, come la denuncia fosse assolutamente infondata e traesse origine dall’astio che la presunta persona offesa nutriva nei confronti del vicino, sostendendo l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie. Il giudice ha dunque accolto in pieno le argomentazioni dei difensori, assolvendo l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.