Incendio nelle campagne di Acate: 2 canadair in azione

Un vasto incendio sviluppatosi nelle campagne di Acate, tra il cosiddetto “vallone” e la vicina boscaglia, ha impiegato per diverse ore 2 canadair per i lanci d’acqua dall’alto, al fine di agevolare i vigili del fuoco che operavano via terra, rallentati dalla zona piuttosto impervia e difficile da raggiungere. Dopo un lungo e alacre lavoro, i pompieri hanno avuto ragione delle fiamme, circoscrivendo il focolaio ed evitandone la propagazione. Da accertare le cause.