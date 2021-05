Al via il processo per l’omicidio del modicano Peppe Lucifora

Al via in Corte d’Assise di Siracusa il processo a carico del 40enne, all’epoca dei fatti carabiniere in servizio, arrestato il 15 giugno dell’anno scorso con l’accusa di aver ucciso il cuoco modicano Peppe Lucifora, il 10 novembre del 2019 nell’abitazione del quartiere Dente di Modica. Ad inizio dei lavori il collegio difensivo ha reiterato la richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria (perizie biologica e medico-legale) rigettata il 4 marzo scorso dal giudice Andrea Reale, che contestualmente ha disposto il rinvio a giudizio dell’imputato.

La Corte d’Assise di Siracusa, prima di decidere, ha dato incarico al Ris di Messina per accertare se il Dna è modificabile o meno, aggiornando i lavori al 19 maggio per sciogliere la riserva sulla richiesta di rito alternativo avanzata dalla difesa.

I 3 fratelli della vittima, parte offesa nel processo penale, si sono costituiti parte civile. L’imputato fu arrestato in seguito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Ragusa, poi confermata dal tribunale del riesame di Catania. Gli inquirenti, in base alle prove raccolte dai tecnici del Ris di Messina e dagli uomini dell’Arma che operano sul territorio, ritengono che il delitto possa avere un movente passionale. Gli esami tecnici effettuati dai Ris avrebbero collocato la presenza dell’imputato in casa di Lucifora in un arco temporale compatibile con il delitto. Adesso si attende un nuovo riscontro.