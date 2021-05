Omicidio Nicosia: in carcere 79enne e 55enne padre e figlio

La squadra mobile ha condotto in carcere a Ragusa un 79enne e un 55enne, padre e figlio con precedenti di polizia, i quali si trovavano già ai domiciliari, su ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Catania Ufficio Esecuzioni Penali. I 2 sono infatti ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dell’omicidio di Salvatore Nicosia avvenuto il 12 settembre 2016 nel Vittoriese. Le indagini permisero di escludere che si trattasse di un delitto di mafia, bensì di un omicidio scaturito dai forti contrasti di natura personale che uno degli arrestati nutriva nei confronti della vittima, tanto da essere stato costretto, in epoca pregressa, dopo ripetute minacce, ad allontanarsi dal comune di Vittoria. Gli arrestati, che dovranno entrambi scontare ancora una pena di 16 anni, dopo le formalità di rito sono stati dunque condotti nel carcere di Ragusa.