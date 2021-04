E’ di un ferito trasportato al pronto soccorso in ambulanza il bilancio di uno scontro tra auto e scooter verificatosi mercoledì pomeriggio, intorno alle 18, nei pressi della rotatoria per via Loreto Gallinara a Modica Alta. Ad avere la peggio è stato ovviamente lo scooterista, sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto con la macchina che ha scheggiato il parabrezza. In pochi minuti è arrivato il mezzo di soccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.