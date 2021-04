Tratta degli essere umani: inflitte 3 condanne per 43 anni

Tre imputati condannati nel processo scaturito dall’operazione “Boschetari” (senzatetto in rumeno), condotta a suo tempo per fronteggiare la tratta di essere umani, davanti alla Corte d’Assise. La pena pari a 16 anni di reclusione è stata inflitta a Doru Milea, di 39 anni; 13 anni e 9 mesi sono stati comminati a Marian Oprea, 38enne, mentre 13 anni di reclusione sono stati inflitti a Marian Munteanu, di 32 anni, tutti rumeni. Secondo quanto accertato dalla polizia sarebbero state 13, tra cui 4 minorenni, le vittime del traffico di esseri umani nelle campagne di Vittoria. La banda reclutava la mano d’opera in Romania per poi trasferirla in Italia.