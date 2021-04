Vento: palo cade su auto in sosta, container si ribalta sulla 514

Alberi divelti, cartelloni pubblicitari “volanti”, pali dell’illuminazione pubblica e telefonici sradicati, uno dei quali ha colpito in pieno un’auto in sosta a Ragusa, per fortuna con nessuno dentro: sono solo alcuni degli incidenti verificatisi in queste ore in tutta la provincia di Ragusa a causa del fortissimo vento, che, a Comiso, ha addirittura divelto l’orologio del palazzo comunale di piazza Fonte Diana. Inoltre, nel primo pomeriggio di venerdì, lungo la 514 Ragusa Catania, un container trasportato da un autocarro si è staccato dai propri ancoraggi sul cassone, ribaltandosi su un fianco. Non si sono registrati feriti. Infine alberi, tegole e cornicioni pericolanti sono stati messi in sicurezza un po’ in tutto il territorio ibleo.