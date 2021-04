Incidente con 3 feriti al ponte Guerrieri: traffico in tilt a Modica

Un grave incidente con 3 feriti, tra cui un bambino, si è verificato nella serata di giovedì sul ponte Guerrieri a Modica: almeno un paio le ambulanze intervenute mentre il traffico veicolare è andato in tilt proprio all’ora di punta. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e le lunghe colonne di auto si sono formate in pochi minuti, con i veicoli che procedevano a passo d’uomo e deviati verso strade alternative. La circostanza dimostra ancora una volta come basta poco per paralizzare il traffico veicolare a Modica, come accaduto in casi analoghi. Le auto si sono riversate in particolare lungo la bretella di collegamento con contrada Caitina e via Nazionale, creando ingorghi e lunghe code.