Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso direttamente sul posto a causa delle ferite riportate da un operaio di circa 50 anni che stava lavorando in un terreno a Modica Alta. Per cause da accertare, l’uomo si è gravemente ferito ad una gamba. Sull’incidente sul lavoro sono in corso gli accertamenti di rito da parte degli uffici competenti.