Violentissimo schianto tra una Jaguar e una Panda in centro a Scoglitti: paura tra i residenti

La quiete della serata della domenica delle palme è stata interrotta in pieno centro a Scoglitti da un incidente stradale che ha visto coinvolte 2 auto: il fragore dello schianto ha provocato paura e apprensione tra i residenti e i passanti che si stavano concedendo una breve passeggiata. A scontrarsi in maniera piuttosto violenta sono state una Jaguar nera e una Panda bianca quest’ultima addirittura sollevata da terra a causa del terribile impatto. Sono subito intervenute le ambulanze per soccorrere i feriti, mentre un capannello di gente si è assiepata per capire cosa fosse successo. Ancora da accertare la dinamica dello schianto, che avrebbe potuto comportare conseguenze ben peggiori.