Incidente stradale sulla Vittoria Scoglitti: muore un 25enne

E’ un giovane di appena 25 anni, Giovanni Di Stefano, l’ultima vittima di un incidente stradale mortale che ha ulteriormente insanguinato le strade iblee a distanza di qualche giorno dall’altro sinistro che aveva visto la morte di un 35enne in territorio di Chiaramonte. Stavolta la tragedia è avvenuta nella serata della vigili della domenica delle palme sulla Vittoria Scoglitti. In questo caso l’incidente mortale è stato autonomo: per cause da accertare il giovane alla guida ha perso il controllo del Fiat Doblò a bordo di cui viaggiava da solo, finendo fuori strada. L’impatto, piuttosto violento, non gli ha lasciato scampo. Vano dunque l’intervento dell’ambulanza, dopo l’allarme lanciato dagli altri automobilisti in transito.