Si trova ricoverata al centro grandi ustionati di Catania e per fortuna non è in pericolo di vita una donna di Chiaramonte Gulfi ustionatasi mentre stava preparando il pranzo di Santo Stefano nella cucina di casa sua. Da accertare la dinamica dell’incidente domestico. La vittima ha riportato ustioni su gran parte del corpo. È stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e successivamente trasportata in elisoccorso nel capoluogo etneo.