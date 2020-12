Neonata partorita in bagno sotto la doccia all’ospedale di Modica

Una neonata è venuta al mondo nel reparto di ginecologia, e non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse stato che il parto vero e proprio è avvenuto non in sala parto ma… sotto la doccia del bagno della stanza di degenza. Quanto accaduto giovedì all’ospedale Maggiore di Modica ha stupito medici, infermieri e, soprattutto la neomamma. Quest’ultima, ricoverata da qualche giorno, ma che ancora non avvertiva dolori che facessero pensare ad un parto imminente, aveva deciso di fare la doccia. Poi è successo tutto all’improvviso. Sentendo le grida della donna, gli infermieri hanno messo in atto tutte le procedure per permettere un parto sicuro e, pochi istanti dopo, è nata una bambina di quasi 3 chili. Un parto sui generis avvenuto però senza problemi per neomamma e nascitura.