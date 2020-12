Sotto la soglia dei 1.500 i positivi in provincia di Ragusa

E’ scesa sotto i 1.500 la soglia del totale dei positivi covid in isolamento, 1.498 per la precisione. I guariti dall’inizio della pandemia sono 3.002, i decessi totali sono invece 122 e non se ne registrano di nuovi da oltre 48 ore. Ecco i dati comune per comune dei positivi: 71 Acate, 33 Chiaramonte, 217 Comiso, 16 Giarratana, 21 Ispica, 214 Modica, 18 Monterosso, 76 Pozzallo, 128 Ragusa, 19 Santa Croce, 68 Scicli e 410 Vittoria. Per quanto riguarda i ricoverati: 16 si trovano in Rsa covid. 84 nei vari ospedali iblei. Questo, il dettaglio: Al Giovanni Paolo II: 16 in malattie infettive, 4 in area grigia, 7 in area covid, 10 in terapia intensiva. (totale 37) Al Maggiore di Modica: 4 in malattie infettive e 13 in area covid (totale 17). Al Guzzardi di Vittoria: 26 in area covid e 4 in terapia intensiva (totale 30).