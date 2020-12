Allerta meteo nel Ragusano per temporali e forti venti: attivato il presidio di protezione civile

Allerta meteo anche in provincia di Ragusa per temporali e forti raffiche di vento nelle prossime ore. Emanato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile il Bollettino n. 20.340 relativo alla stato di preallarme presente nel territorio ibleo che interessa in particolare le zone montane dovuto a previsioni meteo avverse legate a possibili precipitazioni anche di forte intensità previste nella giornata di domenica 6 dicembre fino alle ore 8 del 7 dicembre. A seguito di tale comunicazione è stato attivato il Presidio Territoriale di Protezione Civile per il monitoraggio dei punti critici. Si raccomanda di limitare al minimo gli spostamenti e di usare prudenza.