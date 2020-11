Allerta meteo: attivati presìdi di protezione civile nei comuni iblei

Prosegue in queste ore l’allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia. Si prevedono precipitazioni e temporali in tutta la regione. Nel dettaglio potrebbero verificarsi rovesci di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento di burrasca e mareggiate. A questo proposito in molti comuni iblei, tra cui Modica, sono stati attivati i presìdi della protezione civile. Nel frattempo, in via precauzionale, rimane chiuso il primo ingresso per Marina di Modica e sono state sbarrate le vie d’accesso ai corsi d’acqua presenti sul territorio modicano. Si raccomanda di restarsene a casa e limitare al minimo gli spostamenti, effettuandoli solo se strettamente necessari.