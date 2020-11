Bambina di terza media positiva al covid al plesso Santa Marta a Modica

Una bambina frequentante la terza media dell’istituto comprensivo Santa Marta di corso Vittorio Veneto a Modica è risultata positiva al covid. E’ successo la scorsa settimana, ma la classe, su disposizioni dell’Usca che fa capo all’Asp di Ragusa, non è stata chiusa e le lezioni proseguono quindi regolarmente per tutti, a parte ovviamente la bambina che ora è in isolamento domiciliare. Alcuni genitori avrebbero preferito la chiusura della classe, ma l’Usca, in base a previsi parametri di valutazione, ha optato per il mantenimento delle lezioni in presenza, decisione cui si è dovuta attenere la dirigenza scolastica, dopo gli opportuni controlli del caso e l’accurata sanificazione dei locali.