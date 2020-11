La stupida moda dei selfie sui binari in voga anche nel Ragusano

Due adolescenti hanno tentato di rendersi protagonisti della stupida moda dei selfie sui binari, stendendosi sulle rotaie nei pressi di piazza Anna Magnani. Un cittadino ha chiamato il 112 ed una pattuglia che era già nelle vicinanze è immediatamente intervenuta. Dopo qualche minuto che i militari avevano intimato ai ragazzi di spostarsi, era passato un treno. I minori sono stati presi in carico dai genitori e sanzionati per aver sostato in luogo vietato, dopo aver profittato di un varco nella recinzione divelta.