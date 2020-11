Due feriti in uno scontro tra auto e moto sulla Ragusa Scicli

E’ di 2 feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi domenica lungo la strada provinciale 81 che da Ragusa porta in territorio sciclitano. Intorno alle 11.30 un’automobile e una moto si sono scontrate: si tratta di una Opel Insigna e una moto Bmw Rt 1.200. Ad aver la peggio il motociclista 55enne di Ragusa, che è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate diverse fratture. L’uomo non è in pericolo di vita. Ferite meno gravi per il conducente dell’auto, uno sciclitano di 43 anni. La polizia stradale è intervenuta per i rilievi di rito.