Un modicano si è incatenato all’ingresso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in segno di protesta per la mancata assegnazione di un posto letto in rianimazione alla zia contagiata dal covid e che ha rischiato la vita, dal momento che le sue condizioni sono critiche. La donna era stata ricoverata in un primo tempo al Maggiore di Modica assieme alla sorella, pure lei contagiata dal virus.