Sono saliti a 273 i positivi covid nel Ragusano, di cui 137 solo a Vittoria, ovvero il comune ibleo più colpito finora dalla pandemia. 16 i soggetti ricoverati: 14 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. La situazione è in costante monitoraggio, mentre i tamponi vengono effettuati e processati in maniera costante.