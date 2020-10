Rapina in casa ai danni di un’anziana a Maganuco: 2 assoluzioni

Secondo il capo d’imputazione avrebbero messo a segno una rapina ai danni di un’anziana a Maganuco, frazione marinara vicino a Marina di Modica. Si tratta di 2 pozzallesi, uomo e donna, entrambi assolti per non aver commesso il fatto. I fatti risalgono a febbraio 2018. Una volta entrati in casa della donna, con il volto nascosto, i 2 imputati l’avrebbero immobilizzata, per poi rubare dei gioielli che si trovavano nella stanza della figlia. La pubblica accusa aveva invocato la pena rispettivamente di 6 anni per l’uomo, e di 5 anni e 4 mesi per la donna. Come accennato, invece, per entrambi, giudicati con il rito abbreviato, è arrivata l’assoluzione.