Il covid si “accanisce” su Vittoria: un 30enne ricoverato a Ragusa e 3 poliziotti positivi

Vittoria è ben lontana dal diventare un focolaio da zona rossa, ma il dato certo è che il covid è più presente che nel resto del territorio ibleo: gli ultimi dati parlano di un 30enne vittoriese ricoverato all’Ompa di Ragusa a causa del virus e di 3 poliziotti (ai primi 2 se ne è aggiunto un altro nelle scorse ore) in servizio al commissariato di Vittoria e risultati positivi. Di recente casi di covid si erano registrati anche all’ospedale Guzzardi e in alcuni plessi scolastici. La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dall’Asp di Ragusa che raccomanda di seguire scrupolosamente le regole per il contenimento della pandemia.