Oltre 30.000 tamponi nel Ragusano dall’inizio della pandemia covid

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 445 tamponi e raggiunto il tetto di 30.000 tamponi processati, dall’inizio della pandemia da covid, nel Ragusano. Tutto questo grazie all’incessante lavoro del Laboratorio Analisi dell’ospedale di Ragusa Giovanni Paolo II, uno dei primi laboratori in Sicilia ad essere stati autorizzati dall’Assessorato Regionale alla Salute. Un laboratorio che lavora, ininterrottamente, 24 al giorno, per garantire risultati certi e affidabili a tutti gli ospedali del territorio ibleo e non solo.

«Riusciamo a processare tutti i tamponi e a dare i relativi risultati entro 24-48 ore al massimo, e questo è un vanto» dichiara soddisfatto il dr. Vincenzo Bramanti, Responsabile del Covid Team e responsabile organizzativo del Laboratorio Analisi. «Tutto ciò grazie a un gruppo formidabile, a suo tempo istituito dalla Direzione Strategica, di Biologi e Tecnici di Laboratorio che h24 non risparmia nessuna energia e che quotidianamente dà il meglio che può» conclude Bramanti.

Tra qualche giorno sarà disponibile un secondo strumento automatico di backup e altri 2 strumenti per la diagnostica molecolare rapida, che consentiranno di ottimizzare la tempistica di consegna degli esami in urgenza ai reparti dell’emergenza urgenza aziendali.