Covid in una scuola di Vittoria: positivi 5 alunni di 2 classi diverse. In quarantena genitori e familiari

Dopo il caso della docente positiva al covid in un istituto scolastico di Vittoria si sta provvedendo a sottoporre a tampone tutti gli alunni e gli insegnanti. Finora, sono risultati positivi 5 alunni, appartenenti a 2 diverse classi, mentre in un’altra classe frequentata dall’insegnante risultata positiva al covid, tutti gli alunni sono risultati negativi. Sono stati quindi immediatamente attivati i protocolli di sicurezza sanitaria da parte dell’istituto scolastico, sotto il controllo dell’Asp di Ragusa, che ha predisposto la quarantena per tutti gli alunni delle 2 classi dove sono stati rilevati i casi di covid, nonchè i loro genitori e familiari.