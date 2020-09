Studentessa ferita per il distacco di un pezzo di finestra a scuola

Una studentessa è rimasta ferita a causa del distacco di una parte della finestra di un’aula dell’istituto superiore “Giovanni Verga” di corso Umberto, noto come “Magistrale”. La studentessa è stata colpita alla testa. E’ stato necessario chiamare l’ambulanza per trasportare la giovane al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica. Sospese di conseguenza le lezioni in presenza al primo piano dell’immobile: si proseguirà con quelle online in attesa di una completa e radicale messa in sicurezza dell’immobile.