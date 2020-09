Quattro persone sono state denunciate per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati circa 5 grammi di cocaina e lo stesso quantitativo di marijuana. Il conducente di un’auto è stato trovato in possesso di un coltello a scatto e un bastone, con la conseguente segnalazione per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e il sequestro.