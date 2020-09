Armi e droga in un’azienda agricola: patteggiamento a 3 anni

Patteggiamento della pena a 3 anni di reclusione per un vittoriese accusato di detenzione abusiva di armi con relativo munizionamento, ricettazione e detenzione ai fini spaccio di 5 chili di marijuana. In alcuni locali delle aziende agricole erano stati rinvenuti un fucile automatico marca «Beretta» cal. 12, un fucile marca “Gaucher” cal. 22 e una canna di fucile (oggetto di furto denunciato il 2 novembre 2019 presso il Commissariato di Modica); una pistola marca “Beretta” cal. 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore e 6 cartucce; un fucile “Benelli” cal.12, completo di 4 cartucce dello stesso calibro (furto denunciato il 30 ottobre 2019 presso la Stazione dei Carabinieri di Chiaramonte Gulfi); 133 cartucce cal. 12 per fucile illecitamente detenute e circa 5 chili di marijuana contenuti in 10 buste di plastica, oltre ad un bilancino di precisione.