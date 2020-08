A Pozzallo risultati positivi al covid 11 migranti su 82 all’hotspot

Undici migranti su 82 rimasti all’hotspot del porto di Pozzallo sono risultati essere venerdì mattina positivi al covid. Gli 11 positivi sono quindi stati isolati dal resto del gruppo. Altri tamponi saranno effettuati nelle prossime ore per capire se i migranti isolati possano aver contagiato anche gli altri, dal momento che spesso non possono essere rispettate le distanze minime di sicurezza sanitaria nella struttura di accoglienza.

La notizia degli 11 migranti positivi giunge all’indomani della decisione del Tar, che ha sospeso l’ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci con cui si imponeva lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza per migranti per motivi sanitari, in accoglimento invece della richiesta presentata dal Viminale, che aveva avocato a sè la competenza in merito.