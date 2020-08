Una persona fermata per la morte di un bimbo di circa un anno all’ospedale Maggiore di Modica

Una persona è stata fermata in merito alla drammatica vicenda della morte di un bimbo di circa un anno e mezzo, originario di Rosolini, all’ospedale Maggiore di Modica. La polizia ha stretto il cerchio sul compagno della madre del piccolo, giunto all’ospedale modicano proprio da Rosolini in gravissime condizioni e con lividi in tutto il corpo. L’uomo fermato, come accennato, è il compagno della donna, ma non sarebbe il padre della piccola vittima. Era stata proprio la mamma a trovare il figlioletto quasi senza vita e le sue urla di disperazione hanno allarmato una vicina di casa che ha chiamato i soccorsi. Poi il trasferimento d’urgenza a Modica dove il bimbo, in condizioni critiche, è deceduto poco dopo, come purtroppo hanno dovuto prenderne atto i medici, che hanno fatto di tutto per strappare il piccolo alla morte. La coppia vive in una casa popolare a Rosolini. La madre è stata interrogata dagli agenti del commissariato di polizia di Modica ai quali avrebbe rivelato alcuni particolari ritenuti di primaria importanza, tanto da fare scattare il fermo. A coordinare l’inchiesta è la procura di Siracusa, per competenza territoriale. Nelle prossime ore dovrebbe essere conferito l’incarico per l’autopsia che dovrà rivelare le cause del decesso.