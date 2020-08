Sale a 38 il numero dei positivi al covid nel Ragusano. Soggetto guarito

Siamo a 38 casi positivi di covid in provincia di Ragusa, come informa l’Asp che, con la sua macchina organizzativa, monitora costantemente l’evolversi della situazione, che, come specifica il direttore generale Angelo Aliquò, non va sottovaluta e anzi presa in seria considerazione con l’impegno e il senso di responsabilità di tutti. I nuovi positivi sono tre: un uomo e 2 donne. Intanto il soggetto di Vittoria, proveniente dalla Bulgaria, si è negativizzato.

La situazione attuale presenta 4 ricoverati in ospedale, di cui 2, la signora albanese e il marittimo rumeno, sempre nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa. Gli altri 2 sono ricoverati al San Marco di Catania: si tratta di un bengalese e dell’87enne proveniente dalla casa di riposto per anziani di Modica. Ricapitolando, dunque, gli attuali 38 positivi sono così ragguppati: uno a Ispica; 2 a Marina di Ragusa; 9 a Modica; 6 a Pozzallo; 8 a Ragusa; 2 a Sampieri; 3 in territorio di Scicli, di cui uno a Donnalucata e infine 3 a Vittoria.