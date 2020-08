Covid, 5 nuovi positivi tra Sampieri e Modica: tra loro 3 ragazzi e una donna. 19 casi totali in pochi giorni

Altri 5 nuovi casi di covid nel Ragusano, che fanno salire il numero complessivo a 19 in pochi giorni. I contagiati sono 3 ragazzi che hanno avuto contatti con la comitiva di amici della coppia di fidanzati di Modica risultati a suo tempo positivi e in isolamento nelle rispettive case di villeggiatura a Sampieri. In attesa di ulteriori tamponi in corso, si paventa quindi un focolaio.

Un altro caso riguarda un tampone programmato riferito ad una persona arrivata in Sicilia e che si è regolarmente registrata. Il quinto e per il momento ultimo caso che riguarda infine una donna di Modica totalmente estraneo ai casi degli altri modicani attualmente positivi.

I DATI AGGIORNATI DELL’ASP SUL COVID A RAGUSA

L’ultimo aggiornamento registra 19 casi positivi in provincia di Ragusa.

Nel dettaglio: 3 giovani di Sampieri, una donna di Modica e un soggetto arrivato in Sicilia.

3 bengalesi, di cui uno è ancora ricoverato all’ospedale San Marco di Catania, mentre gli altri 2 sono in isolamento domiciliare. Si tratta sempre della famiglia che proveniva dal Bangladesh.

3 positivi nel comune di Vittoria: uno proveniente da Londra, uno dagli Stati Uniti, mentre il nuovo positivo arriva dalla Bulgaria.

4 positivi si trovano a Modica, la coppia di fidanzati e, a questi, si aggiungo altri 2 ragazzi che, con la coppia, hanno avuto contatti.

La signora albanese rimane ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo”, il figlio, come già precisato, è risultato negativo al tampone.

Il marittimo rumeno anch’egli rimane ricoverato all’ospedale di Ibla, in Malattie Infettive.

2 persone di Scicli che hanno avuto contatti con il signore deceduto qualche giorno fa.

Infine, i migranti positivi ospiti nei due hotspot di Pozzallo e contrada Cifali sono 41.

Sono stati effettuati 19.608 tamponi e 19.402 sono risultati negativi.

Si registrano dunque nel nostro territorio, dall’inizio della pandemia, 175 positivi, con un incremento, negli ultimi giorni, che ha superato i numeri delle fasi 1 e 2 del covid 19.