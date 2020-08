E’ risultata positiva al covid una coppia di fidanzati di giovane età a Modica. Sono scattate tutte le indagini del caso per ricostruire i contatti con i familiari e gli amici in queste ultime settimane. Attenzione particolare alle frequentazioni della coppia soprattutto per comprendere da dove sia arrivato il contagio da coronavirus. I 2 giovani fidanzati sono entrambi asintomatici, e sono stati posti in isolamento in case diverse.