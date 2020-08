Si continua a vomitare e a far pipì davanti alle case a Marina di Ragusa

“Una movida notturna davvero degenerata a Marina di Ragusa: mai come quest’anno si sono raggiunti livelli di inciviltà che devono fare riflettere tutta la città, la politica, facendo emergere soluzioni e proposte concrete”: è quanto affermano i consiglieri comunali del Pd, Mario Chiavola e Mario D’Asta, che tornano a battere sul tasto di un fenomeno davvero preoccupante a Marina di Ragusa,che sta tormentando sempre più la permanenza dei residenti nelle stradine del centro, e non solo, della frazione rivierasca dove la movida, nel fine settimana, impazza. Si vomita e si urina agli angoli delle strade come se nulla fosse, un fenomeno di palese inciviltà che sta diventando un problema molto serio che non può più essere preso sottogamba. C’è dunque la forte necessità – concludono Chiavola e D’Asta – di intensificare i controlli, di rafforzare l’utilizzo della polizia locale anche per il problema delle risse”.