Il covid rialza la testa nel Ragusano: 7 positivi e un decesso

Il covid ha rialzato la testa nel Ragusano con 7 positivi e un decesso in pochi giorni. Serve prudenza e rispetto delle regole per evitare il peggio. Il decesso è quello del professore Bruno Ficili, di Scicli, mentre l’ultimo positivo è un 19enne di Ragusa, asintomatico, che nelle ultime ore aveva perso i sensi del gusto e dell’olfatto. Poi ci sono i 2 fidanzati risultati positivi a Modica e il caso positivo della donna giunta dall’America in vacanza in territorio ibleo. La donna era arrivata qualche giorno fa e ora è in isolamento domiciliare. Si è di nuovo ammalato di covid invece il marinaio rumeno ricoverato al covid hospital di Ragusa, mentre sono stabili le condizioni della donna albanese di Scicli contagiata la scorsa settimana. Positivi infine anche altri 3 soggetti del Bangladesh e altri 29 migranti di varie nazionalità.