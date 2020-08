Rapina a mano armata in un tabaccaio a Ispica: bottino di 500 euro. Caccia al malvivente

Il rapinatore è entrato dal tabaccaio in centro a Ispica intorno alle 8,45 come fosse un cliente, ma, una volta trovatosi dinanzi al titolare, gli ha puntato in faccia una pistola (forse giocattolo priva del tappo rosso) intimandogli di consegnargli subito il contante nella cassa. Poi il malvivente si è dileguato con un bottino di circa 500 euro, mentre la vittima, riavutasi dallo spavento iniziale, ha subito lanciato l’allarme. Indagini in corso anche con la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità del malvivente.