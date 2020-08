La truffa dello specchietto a Donnalucata: vittima una donna

Resta in auge anche in questi giorni di afa estrema la truffa dello specchietto rotto, messa in atto stavolta a Donnalucata, ai danni di una pensionata. Un uomo dal marcato accento catanese ha inseguito una donna che viaggiava da sola sulla propria auto, costringendola a fermarsi. A questo punto ha mostrato lo specchietto della propria auto infranto, accusandola di aver procurato la rottura del vetro. La sciclitana ha avuto la prontezza di rispondere che avrebbe chiamato i carabinieri. A questo punto l’uomo si è dato alla fuga a mani vuote.