Due netturbini investiti da una moto mentre lavoravano sulla Modica mare

Due operatori ecologici di Modica sono rimasti feriti nell’ambito di un incidente stradale verificatosi sabato mattino in contrada Zappulla. I 2 netturbini sono stati investiti da una moto in transito mentre stavano svuotando alcuni cassonetti lungo la Modica Mare. Ancora da stabilire l’esatta dinamica. I 2 netturbini, un modicano e un rosolinese, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Maggiore di Modica assieme al conducente della moto, pure lui rimasto ferito nell’impatto. Le prognosi variano dai 10 ai 20 giorni.