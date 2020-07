Fiamme nella zona industriale Modica Pozzallo vicino deposito gpl

Una vasto incendio è scoppiato nella zona industriale di Modica Pozzallo, in viale della Tecnologia, a poche centinaia di metri da un’azienda con deposito di bombole gpl. La stessa azienda ha fornito acqua ai vigili del fuoco al lavoro, prima che si bruciassero i fusibili delle pompe. Le operazioni di spegnimento non sono semplici ma per fortuna la strada che separa il fronte delle fiamme dall’azienda di bombole gpl fa da barriera tagliafuoco, scongiurando eventuali rischi. Molto denso il fumo che si leva al cielo, accompagnato da un denso odore di bruciato che si sta diffondendo per chilometri. Le fiamme trovano facile esca nelle sterpaglie e sono alimentate dal fortissimo caldo. L’intera zona interessata dall’incendio è stata dunque transennata per vietare l’accesso per ovvi motivi di sicurezza (foto).