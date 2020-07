Escort positiva al covid a Modica: “Fate i tamponi, sarà in anonimato”

“Fate i tamponi anti covid, le vostre moglie non lo verranno a sapere perchè sarà tutto in assoluto anonimato”: è il senso dell’appello del sindaco di Modica Ignazio Abbate a seguito del ricovero in un ospedale umbro di una escort, che, dopo aver trascorso 15 giorni a Modica, è risultata positiva al coronavirus. Il sindaco di Modica ora teme un focolaio nella sua città e torna ad invitare i suoi concittadini ad effettuare il test. “Almeno 2 o 3 clienti al giorno per 10 giorni – dice il sindaco Abbate – si traducono in almeno 30 persone che possono aver contratto il virus e averne contagiate altre a casa o al bar”. Il suo appello, quindi, è rivolto a chi ha avuto rapporti con quella donna: “Andate a fare i test. Anche a costo di essere messi alla porta dalle mogli”. La posizione dei clienti della donna è molto scomoda. La prima alternativa è quella di confessare di essere stati clienti della escort e sottoporsi quindi al tampone. In questo caso i rischi sono 2: intanto quello di risultare positivi al test e, non ultimo, quello di dover spiegare ai propri familiari, mogli e fidanzate per prime, come si è contratto il virus. La seconda alternativa, quella più temuta dal sindaco, è che si lasci passare tutto sotto silenzio con il rischio di diffondere il contagio.

Intanto risultano complesse le indagini sui movimenti e sui contatti della escort risultata positiva al covid e ricoverata in un ospedale umbro. La donna, prima di partire lo scorso 13 luglio da Modica, per poi ammalarsi 2 giorni dopo, si era prostituita per circa 2 settimane in un monolocale preso in locazione in centro storico proprio a Modica. A tal proposito è stato sentito il proprietario dell’immobile, al quale, tra l’altro, è stato chiesto se fosse a conoscenza della professione della donna. L’uomo è stato altresì esortato a sanificare il monolocale dove la donna si è intrattenuta con parecchi clienti. Proprio questi ultimi dovrebbero farsi vivi per senso di responsabilità, segnalando i contatti con la escort all’Asp di Ragusa, per verificare la eventuale presenza di contagio da covid. Solo così, e con la collaborazione della stessa escort, l’indagine epidemiologica in corso potrebbe sortire gli effetti sperati.

Nel frattempo sono stati ricostruiti tutti i movimenti della donna, a cominciare dai mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’Umbria. La donna avrebbe preso lo scorso 13 luglio l’autobus per Catania e quindi il treno per la regione umbra, dove poi ha accusato i primi sintomi del contagio da covid il 15 luglio, con febbre alta. Nel tentativo di contenere i possibili danni, il sindaco di Modica ha chiesto alla polizia municipale di tenere d’occhio l’appartamento dove la donna riceveva i clienti, così da riuscire a intercettare eventuali altre escort che possano aver incontrato la collega e sottoporre anche loro ai test.